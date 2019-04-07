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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu'nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir.

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