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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu'nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:08 Kaynak: DHA
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