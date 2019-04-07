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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde silah ve mühimmatları ile birlikte 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı
: "İç güvenlik operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler
Bölgesi'nde silah ve mühimmatları ile birlikte 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:55 Kaynak: DHA
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