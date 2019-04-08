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1 saat önce

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) yaşanan olaylarla ilgili 68 sınığın yargılandığı davada karar çıktı.

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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) yaşanan olaylarla ilgili 68 sınığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti aralarında eski Albay Ümit Bak ve eski Binbaşı Mehmet Ali Çelik'in de bulunduğu 26 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:29 Kaynak: DHA

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