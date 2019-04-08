Son Dakika Haberleri: ÖSYM'de 34 FETÖ/PDY Şüphelisi!

ÖSYM'de 34 FETÖ/PDY Şüphelisi!

38 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir,...

ÖSYM'de 34 FETÖ/PDY Şüphelisi!, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon illerinde 08/04/2019 tarihi saat 06.30 itibariyle gözaltı kararı verilmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:45 Kaynak: DHA

Başsavcı, Ankara, Ali Demir, Güncel
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