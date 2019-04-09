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46 dakika önce

DHA: FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

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DHA: FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda eski polis, şafak vakti düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:52 Kaynak: DHA

DHA, Polis, Güncel
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