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DHA: FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.
DHA
: FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında Adana
merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda eski polis, şafak vakti düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:52 Kaynak: DHA
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