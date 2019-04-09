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22 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 29'u astsubay toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri  Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 29'u astsubay toplam  64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:52 Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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