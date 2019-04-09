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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 29'u astsubay toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 29'u astsubay toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:52 Kaynak: DHA
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