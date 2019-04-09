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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:13 Kaynak: DHA
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