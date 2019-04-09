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2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:13 Kaynak: DHA

Irak, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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