Flaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Süreç devam ediyor yorum yok. İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Süreç devam ediyor yorum yok. İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır. İtirazların sonucu alınmalıdır karar neyse YSK vermelidir. Eğer seçim sonuçları toplum huzurunda sonuç bulmayacaksa, o vicdanı huzurlu kılabilecek bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Gocunmaya gerek yok."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Milli Piyango İdaresi, Parasını Almayan Büyük İkramiye Talihlisi İçin Geri Sayıma Başladı

Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsununuz

İmamoğlu'nun Sert Medya Eleştirisini Ardından 3 Medya Kuruluşu Konuşma Canlı Verdi

Son Dakika! Bahçeli: 60 Gün Sonra Yeni Bir Seçim Düşünülebilir