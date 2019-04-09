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14 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Süreç devam ediyor yorum yok. İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Süreç devam ediyor yorum yok. İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır. İtirazların sonucu alınmalıdır karar neyse YSK vermelidir. Eğer seçim sonuçları toplum huzurunda sonuç bulmayacaksa, o vicdanı huzurlu kılabilecek bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Gocunmaya gerek yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:30 Kaynak: DHA

İstanbul, Devlet Bahçeli, Güncel
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