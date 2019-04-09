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1 saat önce

DHA: FETÖ üyeliğinden yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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DHA: FETÖ üyeliğinden yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:32 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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