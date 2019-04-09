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4 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün terör örgütlerinden sadece yılbaşından bugüne kadar 13, 2017 yılından bugüne kadar da toplam 259 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün terör örgütlerinden sadece yılbaşından bugüne kadar 13, 2017 yılından bugüne kadar da toplam 259 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Sadece yılbaşından bugüne kadar örgüte katılım 26, ikna edilerek adalete teslim edilen terörist sayısı ise 66 'dır. 2017 yılından bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 3 bin 528 kişidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: DHA

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