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Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otübüs devrildi, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:03 Kaynak: DHA
'nın Soma
ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otübüs devrildi, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
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