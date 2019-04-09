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1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otübüs devrildi, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

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Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otübüs devrildi, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:03 Kaynak: DHA
İşçi, Soma, Manisa, Güncel
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