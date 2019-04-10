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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'mahrem imamlara' yönelik başlatılan 'FETÖ' soruşturmasında, 11'i aktif görevde olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:46 Kaynak: DHA
'nda 'mahrem imamlara' yönelik başlatılan 'FETÖ' soruşturmasında, 11'i aktif görevde olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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