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1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'mahrem imamlara' yönelik başlatılan 'FETÖ' soruşturmasında, 11'i aktif görevde olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'mahrem imamlara' yönelik başlatılan 'FETÖ' soruşturmasında,  11'i aktif görevde olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:46 Kaynak: DHA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
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