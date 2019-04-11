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52 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:08 Kaynak: DHA
Cüneyt Çakır, Başakşehir, Beşiktaş, Spor
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