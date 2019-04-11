Flaş
48 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:13 Kaynak: DHA
: Irak
kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü
Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı
İstanbul'da Seçimin İptali, İlçeleri de Kapsayabilir
Mehmet Günsür ve Beren Saat, Sette Hayatını Kaybeden İşçi İçin Taziye Mesajı Yayınladı