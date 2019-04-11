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48 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:13 Kaynak: DHA
PKK, Irak, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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