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Ankara'da 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:20 Kaynak: DHA
'da 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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