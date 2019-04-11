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37 dakika önce

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Ankara'da 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:21 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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