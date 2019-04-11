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47 dakika önce

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesi olayında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Ankara'da 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesi olayında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:46 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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