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1 saat önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:24 Kaynak: DHA
PFDK, Mehmet Ekici'ye 3 Maç Men ve 13 Bin TL Para Cezası Verdi
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