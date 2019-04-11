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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:24 Kaynak: DHA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mehmet Ekici, Spor
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