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11 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Christian Nekadio Luyindama'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezasını onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Christian Nekadio Luyindama'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezasını onadı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:15 Kaynak: DHA
Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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