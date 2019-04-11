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11 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Christian Nekadio Luyindama'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Christian Nekadio Luyindama'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezasını onadı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:15 Kaynak: DHA
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