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İçişleri Bakanlığı: Elazıgˆ-Arıcak ilc¸esinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan so¨zde amed eyaleti görese alan sorumlusu Sorej Tatvan kod adlı Ferhat Akgün isimli tero¨rist olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:42 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Elazıgˆ-Arıcak ilc¸esinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan so¨zde amed eyaleti görese alan sorumlusu Sorej Tatvan kod adlı Ferhat Akgün isimli tero¨rist olduğu tespit edildi.
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