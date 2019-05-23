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11 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Elazıgˆ-Arıcak ilc¸esinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan so¨zde amed eyaleti görese alan sorumlusu Sorej Tatvan kod adlı Ferhat Akgün isimli tero¨rist olduğu tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı: Elazıgˆ-Arıcak ilc¸esinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan so¨zde amed eyaleti görese alan sorumlusu Sorej Tatvan kod adlı Ferhat Akgün isimli tero¨rist olduğu tespit edildi. 


Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:42 Kaynak: DHA
Tatvan, Arıcak, İçişleri Bakanlığı, Güncel
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