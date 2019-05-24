DHA: İçişleri Bakanlığı: İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonda yakın hava desteği ile birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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