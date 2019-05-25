DHA: Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve komandolar tarafından yürütülen operasyonlarda PKK'nın sözde Karadeniz karargahının Giresun'da bulunmasının ardından bu kez de Gümüşhane'de bölgedeki en büyük silah ve mühimmat deposuna ulaşıldı