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DHA: Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve komandolar tarafından yürütülen operasyonlarda PKK'nın sözde Karadeniz karargahının Giresun'da bulunmasının ardından bu kez de Gümüşhane'de bölgedeki en büyük silah ve mühimmat deposuna ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:00 Kaynak: DHA
DHA: Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve komandolar tarafından yürütülen operasyonlarda PKK'nın sözde Karadeniz karargahının Giresun'da bulunmasının ardından bu kez de Gümüşhane'de bölgedeki en büyük silah ve mühimmat deposuna ulaşıldı
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