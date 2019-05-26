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Spor Toto Süper Lig'de son 3 sırayı alan Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor, bir alt lige düştü.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:01 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig'de son 3 sırayı alan Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor, bir alt lige düştü.
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