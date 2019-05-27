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1 saat önce

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor'u penaltılarda eleyen Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

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Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor'u penaltılarda eleyen Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor'un rakibi oldu.


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:15 Kaynak: DHA
Hatayspor, Spor
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