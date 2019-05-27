flaş!
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor'u penaltılarda eleyen Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor'un rakibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:15 Kaynak: DHA
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor'u penaltılarda eleyen Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor'un rakibi oldu.
Göztepe Ligde Kalınca Gözyaşları Sel Oldu
1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu
Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur