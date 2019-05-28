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2 saat önce

MSB: Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019'da Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı.

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MSB: Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019'da Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı.


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:52 Kaynak: DHA
Hakurk, Irak, Güncel
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