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MSB: Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019'da Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:52 Kaynak: DHA
MSB: Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019'da Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı.
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