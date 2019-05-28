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2 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: " Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi." 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:05 Kaynak: DHA
Hakurk, Irak, Güncel
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