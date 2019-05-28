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13 dakika önce

TFF 2'nci Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.

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TFF 2'nci Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:38 Kaynak: DHA
Fatih Karagümrük, Sakaryaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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