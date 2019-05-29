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2 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını, bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi/timi ve 184 bin 825 trafik personelinin görevli olacağını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla  karayollarında  güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını, bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi/timi ve 184 bin 825 trafik personelinin görevli olacağını açıkladı.
 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:30 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, İçişleri Bakanlığı, Güncel
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