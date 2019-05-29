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1 saat önce

YÖK Başkanı Yekta Saraç: (Yükseköğretime giriş sistemi ile ilgili) "Bizim şu aşamada önümüzdeki meselelerin hiçbirisinin arasında sistem değişikliği yer almıyor.

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YÖK Başkanı Yekta Saraç: (Yükseköğretime giriş sistemi ile ilgili) "Bizim şu aşamada önümüzdeki meselelerin hiçbirisinin arasında sistem değişikliği yer almıyor. Mezunlarını 4-5 sene sonra göreceğimiz bir sistem ile, yani bilinmezliklerle dolu bir sisteme ilişkin bir süreç başlatmamız aklen ve bilimsel olarak mümkün değil."


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:03 Kaynak: DHA
Yekta Saraç, Güncel
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