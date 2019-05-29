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54 dakika önce

İzmir'deki 'Askeri Casusluk' davasında, eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İzmir'deki 'Askeri Casusluk' davasında, eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:57 Kaynak: DHA
Ali Bilkay, İzmir, Güncel
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