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İzmir'deki 'Askeri Casusluk' davasında, eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:57 Kaynak: DHA
İzmir'deki 'Askeri Casusluk' davasında, eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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