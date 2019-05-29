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11 dakika önce

Van' ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç' ün cansız bedenine ulaşıldı.

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Van' ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi  Murat Gündüç' ün cansız bedenine ulaşıldı..


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:00 Kaynak: DHA
Gürpınar, Van, Güncel
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