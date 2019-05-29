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Van' ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç' ün cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:00 Kaynak: DHA
Van' ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç' ün cansız bedenine ulaşıldı..
Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı
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