Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

1 saat önce

"Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

flaş, System.String[]

"Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:09 Kaynak: DHA
Değerli Taş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı Ünlü yazar Ayşe Kulin'in kitabında da pedofili içeren ifadeler ortaya çıktı! Son Dakika! Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu 19 yaşındaki gencin feci sonu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:26:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]