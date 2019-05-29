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"Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:09 Kaynak: DHA
"Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
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