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1 saat önce
flashDHA: İstanbul'da avukatla etek boyu tartışması yapan hakim, HSK kararıyla görevden alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:13 Kaynak: DHA
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DHA: İstanbul'da avukatla etek boyu tartışması yapan hakim, HSK kararıyla görevden alındı.
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
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