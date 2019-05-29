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14 dakika önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." 
 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:58 Kaynak: DHA
PKK, Hakurk, Irak, Güncel
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