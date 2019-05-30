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24 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:03 Kaynak: DHA
PKK, Hakurk, Irak, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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