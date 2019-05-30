flaş
24 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:03 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.
Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı
Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu
Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz memleketlerine uğurlandı
Son dakika! ÖSYM, YKS'ye girecek adayların sınav giriş belgelerini açıkladı