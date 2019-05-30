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2 saat önce

Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı.

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Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı.  Mahkeme, 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet, 11 kişiye örgüt üyeliğinden 9 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verdi.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:54 Kaynak: DHA
Kara Havacılık Komutanlığı, Ankara, Güncel
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