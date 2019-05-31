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6 dakika önce

Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hatayspor'u penaltı atışları sonunda mağlup eden Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

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Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hatayspor'u penaltı atışları sonunda mağlup eden Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:38 Kaynak: DHA
Gaziantep, Hatayspor, Spor
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