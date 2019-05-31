MSB: Bir F-4 uçağımız Erhaç/ Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştu. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.