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24 dakika önce

MSB: Bir F-4 uçağımız Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştu.

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MSB: Bir F-4 uçağımız Erhaç/ Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştu. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:30 Kaynak: DHA
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