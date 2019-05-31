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Dışişleri Baknalığı Sözcüsü Hami Aksoy: Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:42 Kaynak: DHA
Dışişleri Baknalığı Sözcüsü Hami Aksoy: Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.
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