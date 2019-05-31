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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

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İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:39 Kaynak: DHA
Tunceli, Dersim, İçişleri Bakanlığı, Güncel
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