flaş
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:39 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.
Tunceli kırsalında görülen vaşak kent merkezine indi
Son dakika! İçişleri Bakanlığından "Dersim" soruşturması
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı
Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto