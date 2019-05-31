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59 dakika önce

"Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında da 'müstehcen yayın yapmak' suçlamasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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  "Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında da 'müstehcen yayın yapmak' suçlamasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:49 Kaynak: DHA
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