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1 saat önce

TFF Genel Kurulu Divan Başkanı Mehmet Baykan: TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayarak şartları yenine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir.

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TFF Genel Kurulu Divan Başkanı Mehmet Baykan: TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayarak şartları yenine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir. Başka bir aday yok


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:54 Kaynak: DHA
Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor
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