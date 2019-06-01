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TFF Genel Kurulu Divan Başkanı Mehmet Baykan: TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayarak şartları yenine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:54 Kaynak: DHA
TFF Genel Kurulu Divan Başkanı Mehmet Baykan: TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayarak şartları yenine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir. Başka bir aday yok
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