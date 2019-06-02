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1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:59 Kaynak: DHA
PKK, Hakurk, Irak, milli eğitim bakanlığı, Güncel
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