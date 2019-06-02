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1 saat önce

DHA: YSK, mahalli idareler yenileme seçimi oy verme işlemleri saat 18.00'den önce sona erdiğinden, yayın yasağının saat 21.00'den 18.30'a çekildiğini duyurdu.

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DHA:  YSK, mahalli idareler yenileme seçimi oy verme işlemleri saat 18.00'den önce sona erdiğinden, yayın yasağının saat 21.00'den 18.30'a çekildiğini duyurdu.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:13 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
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