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DHA: Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
DHA: Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.
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