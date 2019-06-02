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53 dakika önce

DHA: Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.

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DHA: Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu, DHA, Güncel
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